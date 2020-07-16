В Екатеринбург прилетят застрявшие в Душанбе и Бишкеке туристы

11:07 | 17.07.2020

Фото: news.myseldon.com

20 и 21 июля в Екатеринбург прибудут вывозные борта из Бишкека и Душанбе соответственно. График вывоза россиян из-за границы опубликован в специальном Telegram-канале «Коронавирус: рейсы в РФ».



Согласно списку, с 19 по 27 июля в Россию прибудут 16 рейсов:



- 19 июля 2020 года: AFL1880 Бишкек – Москва в 16:20 (по местному времени);



- 20 июля 2020 года: AVJ4301 Бишкек – Екатеринбург в 21:00 (по местному времени); SHU5481 Токио – Владивосток в 14:05 (по местному времени);



- 21 июля 2020 года: SVR8146 Баку – Жуковский (время вылета уточняется); SMR201 Душанбе – Москва в 08:00 (по местному времени); SVR8954 Душанбе – Екатеринбург (время вылета уточняется);



- 22 июля 2020 года: CYP486 Ларнака – Москва в 11:40 (по местному времени); MSR729 Каир – Москва в 10:40 (по местному времени);



- 23 июля 2020 года: AFL1895 Ош – Москва в 06:30 (по местному времени); SBI5542 Бишкек – Новосибирск в 18:10 (по местному времени);



- 24 июля 2020 года: KAL923 Сеул – Москва в 13:20 (по местному времени);



- 25 июля 2020 года: SBI5546 Ош – Новосибирск в 17:45 (по местному времени); SYL9907 Манила – Владивосток в 14:05 (по местному времени);



- 26 июля 2020 года: SVR8704 Ереван – Жуковский (время вылета уточняется); Ереван – Ростов-на-Дону (номер и время вылета рейса уточняются);



- 27 июля 2020 года: Ереван – Калуга (номер и время вылета рейса уточняются).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»