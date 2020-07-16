Новости дня
11:07 | 17.07.2020
Фото: news.myseldon.com
В Екатеринбург прилетят застрявшие в Душанбе и Бишкеке туристы
Согласно списку, с 19 по 27 июля в Россию прибудут 16 рейсов:
- 19 июля 2020 года: AFL1880 Бишкек – Москва в 16:20 (по местному времени);
- 20 июля 2020 года: AVJ4301 Бишкек – Екатеринбург в 21:00 (по местному времени); SHU5481 Токио – Владивосток в 14:05 (по местному времени);
- 21 июля 2020 года: SVR8146 Баку – Жуковский (время вылета уточняется); SMR201 Душанбе – Москва в 08:00 (по местному времени); SVR8954 Душанбе – Екатеринбург (время вылета уточняется);
- 22 июля 2020 года: CYP486 Ларнака – Москва в 11:40 (по местному времени); MSR729 Каир – Москва в 10:40 (по местному времени);
- 23 июля 2020 года: AFL1895 Ош – Москва в 06:30 (по местному времени); SBI5542 Бишкек – Новосибирск в 18:10 (по местному времени);
- 24 июля 2020 года: KAL923 Сеул – Москва в 13:20 (по местному времени);
- 25 июля 2020 года: SBI5546 Ош – Новосибирск в 17:45 (по местному времени); SYL9907 Манила – Владивосток в 14:05 (по местному времени);
- 26 июля 2020 года: SVR8704 Ереван – Жуковский (время вылета уточняется); Ереван – Ростов-на-Дону (номер и время вылета рейса уточняются);
- 27 июля 2020 года: Ереван – Калуга (номер и время вылета рейса уточняются).
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
Сегодня
12:49 | 17.07.2020
Скончались еще девять свердловчан с коронавирусом
12:45 | 17.07.2020
Ежесуточный прирост больных коронавирусом в Прикамье превысил 2%
12:45 | 17.07.2020
Уральские врачи вылечили еще 336 пациентов с Covid-19
12:41 | 17.07.2020
В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 185 человек
12:39 | 17.07.2020
За 4 месяца работы «горячей линии» в Прикамье за информацией обратились более 82 тысяч человек
12:35 | 17.07.2020
Число зараженных коронавирусом свердловчан превысило 17 тысяч
12:34 | 17.07.2020
В Прикамье зафиксировано 98 случаев коронавируса
12:31 | 17.07.2020
В России выявили еще 6 406 случаев Covid-19
12:25 | 17.07.2020
Жара в Перми спадет
11:53 | 17.07.2020
Более 820 свердловских медиков заразились коронавирусом
11:29 | 17.07.2020
В Свердловской области мошенница похитила около 10 миллионов рублей
11:07 | 17.07.2020
В Екатеринбург прилетят застрявшие в Душанбе и Бишкеке туристы
10:48 | 17.07.2020
В Нижнем Тагиле перекроют улицу Ильича
10:27 | 17.07.2020
В Верхней Салде скончалась попавшая в ДТП женщина
10:09 | 17.07.2020
Екатеринбургский «Автомобилист» продлил контракт с Никитой Трямкиным
09:49 | 17.07.2020
В Екатеринбурге ищут пропавшего без вести мужчину
09:35 | 17.07.2020
В Нижнем Тагиле недалеко от заправки горели жилые дома
09:17 | 17.07.2020
Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области
23:32 | 16.07.2020
В Екатеринбурге началась литургия в годовщину смерти семьи Николая II
21:47 | 16.07.2020
В Верхней Пышме сгорел ангар с вторсырьем
20:58 | 16.07.2020
+37 °С: аномальная жара не влияет на качество мобильной связи
20:48 | 16.07.2020
Аномальная жара в Свердловской области сохранится до 19 июля
19:40 | 16.07.2020
Губернатор Свердловской области осудил уральцев за несоблюдение противоэпидемических мер
19:35 | 16.07.2020
Энергетики «Т Плюс» обновляют теплосети на двух улицах Чайковского
19:22 | 16.07.2020
В Екатеринбурге с коронавирусными пациентами работают 4 КТ-центра
18:13 | 16.07.2020
Полковник ГРУ Владимир Квачков приехал поддержать схиигумена Сергия
18:07 | 16.07.2020
В Верхней Пышме прошло празднование Дня металлурга
17:47 | 16.07.2020
Свердловскую организацию, работающую с мигрантами, оштрафовали на 10 миллионов рублей
17:38 | 16.07.2020
Годовой план расселения аварийного жилья в городском округе Березники выполнен на 85%
17:28 | 16.07.2020
За последние сутки коронавирус выявлен у жителей 13 территорий Прикамья