В Нижнем Тагиле перекроют улицу Ильича

10:48 | 17.07.2020

Фото: gorodbelorechensk.ru

В Нижнем Тагиле закроется транспортное движение на участке дороги по улице Ильича (от улицы Орджоникидзе до улицы Бажова). Ограничения продлятся с 20 по 23 июля.



Перекрытие необходимо для ремонта теплотрассы, которым займется МУП «Горэнерго-НТ». Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.



Добавим, сведения о всех действующих на территории Нижнего Тагила дорожных перекрытиях можно посмотреть на сайте администрации города.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»