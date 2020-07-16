В Верхней Салде скончалась попавшая в ДТП женщина

10:27 | 17.07.2020

Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства и детали ДТП, в результате которого скончалась пожилая женщина.



Инцидент произошел накануне вечером. По предварительным данным, 66-летний водитель Renault Sandero, двигаясь по улице 3 Интернационала со стороны Розы Люксембург, сбил женщину, переходящую дорогу в неположенном месте. Пострадавшую госпитализировали в больницу, где она позже скончалась от полученных травм.



По словам водителя автомобиля, он слишком поздно увидел неожиданно вышедшую из-за дерева на дорогу женщину. Мужчина резко затормозил, но избежать наезда не удалось.



Личность погибшей устанавливается.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»