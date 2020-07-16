В Екатеринбурге ищут пропавшего без вести мужчину

09:49 | 17.07.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 53-летнего жителя Екатеринбурга. Александр Анатольевич Шленсков ушел из дома 14 июля и не вернулся. Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи, возможная потеря памяти.



Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, темно-русые густые с проседью волосы, серые глаза. Пропавший носит усы, ходит согнувшись.



На момент пропажи был одет в серо-белую клетчатую футболку, синее трико и черные сланцы.



Если вам что-либо известно о местонахождении Александра Анатольевича, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Дарье 8-932-125-91-88.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»