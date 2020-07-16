В Нижнем Тагиле недалеко от заправки горели жилые дома

09:35 | 17.07.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в Нижнем Тагиле между Городским дворцом детского и юношеского творчества и заправкой произошел крупный пожар: на площади 243 квадратных метра горели два частных жилых дома.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера накануне в 21:51 по местному времени. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 11 спасателей на четырех спецмашинах. В огне сгорели надворные постройки, частный жилой дом, а также повреждена кровля второго частного жилого дома.



Все работы на месте происшествия завершились в 00:54 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»