В Екатеринбурге началась литургия в годовщину смерти семьи Николая II

23:32 | 16.07.2020

Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге у Храма на Крови начинается литургия перед крестным ходом в память о семье Николая II. В этом году он пройдет в условиях крупного конфликта в Епархии, а также роста заболеваемости COVID-19.



Как отмечает Накануне.RU, сейчас людей возле церкви немного людей, но практически все не надели маски. Стоит напомнить, что за сутки в регионе было выявлено 349 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Ранее против проведения крестного хода выступал Роспотребнадзор.



Добавим, что свой крестный ход также собрался провести отреченный от сана схиимонах Сергий (Романов).

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»