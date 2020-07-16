 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

23:32 | 16.07.2020

Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге началась литургия в годовщину смерти семьи Николая II

В Екатеринбурге у Храма на Крови начинается литургия перед крестным ходом в память о семье Николая II. В этом году он пройдет в условиях крупного конфликта в Епархии, а также роста заболеваемости COVID-19.

Как отмечает Накануне.RU, сейчас людей возле церкви немного людей, но практически все не надели маски. Стоит напомнить, что за сутки в регионе было выявлено 349 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Ранее против проведения крестного хода выступал Роспотребнадзор.

Добавим, что свой крестный ход также собрался провести отреченный от сана схиимонах Сергий (Романов).

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
16.07.2020

23:32 | 16.07.2020
В Екатеринбурге началась литургия в годовщину смерти семьи Николая II

22:22 | 16.07.2020
В Москве задержан высокопоставленный нарко-полицейский

22:02 | 16.07.2020
За сутки в Свердловской области на коронавирус обследовали почти 12 тысяч человек

21:47 | 16.07.2020
В Верхней Пышме сгорел ангар с вторсырьем

20:58 | 16.07.2020
+37 °С: аномальная жара не влияет на качество мобильной связи

20:48 | 16.07.2020
Аномальная жара в Свердловской области сохранится до 19 июля

20:38 | 16.07.2020
Екатеринбуржцев просят заранее планировать поездки во время Крестного хода

19:40 | 16.07.2020
Губернатор Свердловской области осудил уральцев за несоблюдение противоэпидемических мер

19:35 | 16.07.2020
Энергетики «Т Плюс» обновляют теплосети на двух улицах Чайковского

19:22 | 16.07.2020
В Екатеринбурге с коронавирусными пациентами работают 4 КТ-центра

18:53 | 16.07.2020
В Свердловской области после массовых мероприятий стали закрывать роддома

18:32 | 16.07.2020
Прокурор Свердловской области упрекнул власть в отмене противопожарного режима

18:13 | 16.07.2020
Полковник ГРУ Владимир Квачков приехал поддержать схиигумена Сергия

18:07 | 16.07.2020
В Верхней Пышме прошло празднование Дня металлурга

17:47 | 16.07.2020
Свердловскую организацию, работающую с мигрантами, оштрафовали на 10 миллионов рублей

17:38 | 16.07.2020
Годовой план расселения аварийного жилья в городском округе Березники выполнен на 85%

17:28 | 16.07.2020
За последние сутки коронавирус выявлен у жителей 13 территорий Прикамья

17:19 | 16.07.2020
В больнице скончался участник ДТП под Каменском-Уральским

17:06 | 16.07.2020
Волонтеры ищут пропавшую без вести свердловчанку

16:56 | 16.07.2020
Жена кремлевского чиновника предложила переименовать Свердловскую область

16:50 | 16.07.2020
На портале «Управляем вместе» появится каталог инвестпроектов Пермского края

16:29 | 16.07.2020
В Перми открылись стадионы для индивидуальных занятий спортом

16:26 | 16.07.2020
В Екатеринбурге пропал без вести 80-летний пенсионер

16:13 | 16.07.2020
Свердловская полиция перекладывает ответственность за безопасность участников Крестного хода на отца Сергия

15:58 | 16.07.2020
В Свердловской области заканчивается коечный фонд для больных коронавирусом

15:52 | 16.07.2020
«Уралкалий» объявил целевой набор среди выпускников школ

15:36 | 16.07.2020
В Екатеринбурге побит абсолютный температурный рекорд

14:57 | 16.07.2020
Екатеринбуржцы, несмотря на коронавирус, заполнили местные пляжи

14:51 | 16.07.2020
В Прикамье информационные технологии в период пандемии помогают детям с муковисцидозом

14:31 | 16.07.2020
Белая башня в Екатеринбурге получит международный грант на реставрацию

14:05 | 16.07.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области упал ниже единицы

13:48 | 16.07.2020
Комплексная модернизация системы водоснабжения Кизела позволит снизить водопотери на 40%

13:40 | 16.07.2020
В Екатеринбурге пропал ребёнок

13:21 | 16.07.2020
Свердловская область по темпам распространения COVID-19 заняла второе место

13:20 | 16.07.2020
В УГМК рассказали о природоохранной деятельности на Северном Урале

13:00 | 16.07.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 1,2

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Июль      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 