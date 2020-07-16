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23:32 | 16.07.2020
Фото: Накануне.RU
В Екатеринбурге началась литургия в годовщину смерти семьи Николая II
Как отмечает Накануне.RU, сейчас людей возле церкви немного людей, но практически все не надели маски. Стоит напомнить, что за сутки в регионе было выявлено 349 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Ранее против проведения крестного хода выступал Роспотребнадзор.
Добавим, что свой крестный ход также собрался провести отреченный от сана схиимонах Сергий (Романов).
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
16.07.2020
23:32 | 16.07.2020
В Екатеринбурге началась литургия в годовщину смерти семьи Николая II
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