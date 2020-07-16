Новости дня
22:02 | 16.07.2020
Фото: don24.ru
За сутки в Свердловской области на коронавирус обследовали почти 12 тысяч человек
Всего специалисты Среднего Урала обследовали 689300 человек, провели 770515 исследований.
Напомним, за минувшие сутки было выявлено 349 случаев COVID-19.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
16.07.2020
23:32 | 16.07.2020
В Екатеринбурге началась литургия в годовщину смерти семьи Николая II
22:22 | 16.07.2020
В Москве задержан высокопоставленный нарко-полицейский
21:47 | 16.07.2020
В Верхней Пышме сгорел ангар с вторсырьем
20:58 | 16.07.2020
+37 °С: аномальная жара не влияет на качество мобильной связи
20:48 | 16.07.2020
Аномальная жара в Свердловской области сохранится до 19 июля
19:40 | 16.07.2020
Губернатор Свердловской области осудил уральцев за несоблюдение противоэпидемических мер
19:35 | 16.07.2020
Энергетики «Т Плюс» обновляют теплосети на двух улицах Чайковского
19:22 | 16.07.2020
В Екатеринбурге с коронавирусными пациентами работают 4 КТ-центра
18:13 | 16.07.2020
Полковник ГРУ Владимир Квачков приехал поддержать схиигумена Сергия
18:07 | 16.07.2020
В Верхней Пышме прошло празднование Дня металлурга
17:47 | 16.07.2020
Свердловскую организацию, работающую с мигрантами, оштрафовали на 10 миллионов рублей
17:38 | 16.07.2020
Годовой план расселения аварийного жилья в городском округе Березники выполнен на 85%
17:28 | 16.07.2020
За последние сутки коронавирус выявлен у жителей 13 территорий Прикамья
17:19 | 16.07.2020
В больнице скончался участник ДТП под Каменском-Уральским
17:06 | 16.07.2020
Волонтеры ищут пропавшую без вести свердловчанку
16:29 | 16.07.2020
В Перми открылись стадионы для индивидуальных занятий спортом
16:26 | 16.07.2020
В Екатеринбурге пропал без вести 80-летний пенсионер
16:13 | 16.07.2020
Свердловская полиция перекладывает ответственность за безопасность участников Крестного хода на отца Сергия
15:52 | 16.07.2020
«Уралкалий» объявил целевой набор среди выпускников школ
15:36 | 16.07.2020
В Екатеринбурге побит абсолютный температурный рекорд
14:57 | 16.07.2020
Екатеринбуржцы, несмотря на коронавирус, заполнили местные пляжи
14:51 | 16.07.2020
В Прикамье информационные технологии в период пандемии помогают детям с муковисцидозом
14:31 | 16.07.2020
Белая башня в Екатеринбурге получит международный грант на реставрацию
13:48 | 16.07.2020
Комплексная модернизация системы водоснабжения Кизела позволит снизить водопотери на 40%
13:40 | 16.07.2020
В Екатеринбурге пропал ребёнок
13:20 | 16.07.2020
В УГМК рассказали о природоохранной деятельности на Северном Урале
13:00 | 16.07.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 1,2