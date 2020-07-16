За сутки в Свердловской области на коронавирус обследовали почти 12 тысяч человек

22:02 | 16.07.2020

Фото: don24.ru

За сутки врачи Свердловской области обследовали на коронавирус 11960 человек. Было проведено 13246 исследований биоматериалов, об этом рассказали в региональном оперштабе.



Всего специалисты Среднего Урала обследовали 689300 человек, провели 770515 исследований.



Напомним, за минувшие сутки было выявлено 349 случаев COVID-19.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»