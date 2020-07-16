21:47 | 16.07.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Верхней Пышме сгорел ангар с вторсырьем на Октябрьской, 27а, об этом рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.



Площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров.



Тушением занимались 16 единиц техники и 47 человек. В происшествии никто не пострадал.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»