Екатеринбуржцев просят заранее планировать поездки во время крестного хода

20:38 | 16.07.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Сотрудники МВД попросили жителей Екатеринбурга заранее выбирать маршруты объезда во время проведения крестного хода. Как рассказал пресс-секретарь свердловского главка Валерий Горелых, движение всех видов транспорта по маршруту крестного хода будет ограничено 17 июля с 01:00 до 10:00.



На этот период экипажи ДПС будут находиться рядом с участниками крестного хода и буду принимать необходимые меры, чтобы избежать скопления транспорта.



Граждан просят внимательно относиться к собственной безопасности, не нарушать общественный порядок. Автомобилистам стоит обращать внимание на установленные временные дорожные знаки по запрету стоянки.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»