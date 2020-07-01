Губернатор Свердловской области осудил уральцев за несоблюдение противоэпидемических мер

19:40 | 16.07.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram ответил на вопрос местного жителя о снятии ограничений. Глава региона попросил уральцев начать вести себя «по-взрослому».



«…очень важно, насколько внимательно люди будут относиться к обстановке в связи с COVID-19. Вот сегодня у нас статистика пополнилась 349 новыми случаями заражения. А, например, на берегу Верх-Исетского пруда – от народа не протолкнуться! Никакой дистанции, никаких масок. Дети тут же, люди пенсионного возраста… Поэтому скажу так: когда по-взрослому вести себя начнем – причем все – тогда и самоизоляцию отменим и откроем все», - написал Куйвашев в своем Instagram.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»