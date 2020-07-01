В Екатеринбурге с коронавирусными пациентами работают 4 КТ-центра

19:22 | 16.07.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

В Екатеринбурге с пациентами с подозрением на коронавирус или пневмонию работают только 4 центра компьютерной томографии. Как рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, центры работают на базе противотуберкулезного диспансера, госпиталя для ветеранов войн, горбольниц №14 и №24.



«Я знаю, что медики там работают на износ — по девять часов находятся в полном защитном обмундировании и фактически в режиме нон-стоп принимают пациентов, которым нужно провести исследование. Сложная ситуация и в других муниципалитетах. Сейчас КТ-центры есть в медорганизациях Артемовского, Асбеста, Верхней Пышмы, Ирбита, Краснотурьинска, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Североуральска, Серова, Сысерти. Но в сегодняшних условиях этого недостаточно», - пишет губернатор в своем Instagram.



Куйвашев заявил, что в ближайшее время в Областной детской клинической больнице, в горбольнице Екатеринбурга №40, в больницах Каменска-Уральского и Нижнего Тагила будут установлены дополнительные томографы. Кроме того, до конца года томографы появятся в областной больнице №1 и Красноуфимской районной больницы.



Глава региона отметил, что такие меры позволят снизить нагрузку, а также призвал свердловчан соблюдать санитарные плавила и масочный режим.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»