В Свердловской области после массовых мероприятий стали закрывать роддома

Фото: Telegram-канал «Екатеринбургерная»

После голосования по Конституции, парада Победы, салютов в Свердловской области начался рост количества заболевших и умерших от коронавирусной инфекции. В связи с этим в регионе стали закрывать роддома.«Подчиненные губернатора Евгения Куйвашева пытаются обвинить в росте заболеваемости самих свердловчан, гуляющих с членами своих семей на берегу водоемов. Одновременно они разрешают очередные массовые мероприятия — крестные ходы, на которые уральские паломники обычно съезжаются организованными группами», - пишет Telegram-канал «Екатеринбургерная».По приказу минздрава Свердловской области 15 июля внепланово закрыли самый известный роддом Среднего Урала – НИИ ОММ. Ранее, 13 июля, прием пациенток прекратили акушерское и гинекологическое отделения городской больницы Первоуральска.