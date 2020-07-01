Прокурор Свердловской области упрекнул власть в отмене противопожарного режима

18:32 | 16.07.2020

Фото: moe-online.ru

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков упрекнул губернатора Евгения Куйвашева и мэра Екатеринбурга Александра Высокинского в отмене противопожарного режима во время жары.



«Установлено, что в первых числах июля 2020 года Правительством Свердловской области, администрацией г. Екатеринбурга вынесены постановления, отменяющие особый противопожарный режим в регионе и в границах муниципального образования «город Екатеринбург». Вместе с тем, по данным контролирующих органов и метеорологических служб в регионе сложились и сохранятся в ближайшем периоде времени устойчивые высокотемпературные показатели погодных явлений. При этом, количество природных пожаров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года возросло», - сказали в прокуратуре.



Согласно данным МЧС, в июле ожидается действие 2-3 классов пожарной опасности. Поэтому отмену противопожарного режима в прокуратуре назвали преждевременной.



Напомним, глава уральской столицы принял решение об отмене противопожарного режима 7 июля, хотя в городе было выше +30°C. 9 июля прокуратура проинформировала мэра о сложившейся обстановке, 10 июля Высокинский вновь вернул противопожарный режим.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»