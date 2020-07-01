В больнице скончался участник ДТП под Каменском-Уральским

17:19 | 16.07.2020

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Сегодня днем на 89 км автодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган произошло ДТП, в результате которого скончался один из участников происшествия. По данным портала Е1, погибший работал в полиции.



По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ уснул за рулем, в результате чего отечественный автомобиль столкнулся с фурой Volvo. Мужчину удалось достать из деформированного автомобиля и госпитализировать, однако в больнице он скончался.



На данный момент проводится проверка; сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»