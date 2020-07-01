В Екатеринбурге пропал без вести 80-летний пенсионер

16:26 | 16.07.2020

Фото: Поисковый отряд «Прорыв»

Отряд «Прорыв» объявил о начале поисков 80-летнего жителя Ленинского микрорайона в Екатеринбурге. Валерий Леонидович Страхов ушел из дома 14 июля и не вернулся. Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 170-180 см, среднее телосложение, карие глаза, седые волосы, лысина. В качестве особых примет указывается хромота на левую ногу, также пенсионер горбится вперед.



На момент пропажи, предположительно, был одет в строгий костюм (синий или черный).



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим сообщить по номерам 8-9000-44-02-20 или 02. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию иинфоргу поискового отряда Екатерине 8-932-120-99-17.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»