Белая башня в Екатеринбурге получит международный грант на реставрацию

14:31 | 16.07.2020

Фото: sovsojuz.mirtesen.ru

Белая башня в Екатеринбурге выиграла в конкурсе американского фонда Getty Foundation, который направит на реставрацию объекта 12,7 миллионов рублей ($180.000).



«Итогом работы станет проект реставрации и приспособления башни для ее современного использования в качестве общественного пространства, на основе которого будут осуществляться все последующие реставрационные работы», – отметили в группе «Белой башни» во вКонтакте.



В числе критериев, по которым определяли победителя, учитывались международная известность, текущее состояние объекта, и его использование сейчас и в будущем.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»