Новости дня
14:05 | 16.07.2020
Фото: news.myseldon.com
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области упал ниже единицы
Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.
Дата – количество заболевших: 13 июля – 218; 14 июля – 245; 15 июля – 263; 16 июля – 349. Сумма – 1075.
Дата – количество заболевших: 9 июля – 276; 10 июля – 275; 11 июля – 280; 12 июля – 286. Сумма – 1117.
Rt – 1075/1117=0,96
Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили рекордные 349 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 16 984 случая новой коронавирусной инфекции.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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