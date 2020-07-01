Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области упал ниже единицы

14:05 | 16.07.2020

Фото: news.myseldon.com

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, опустился ниже критической "единицы" и составил 0,96 балла.



Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 13 июля – 218; 14 июля – 245; 15 июля – 263; 16 июля – 349. Сумма – 1075.



Дата – количество заболевших: 9 июля – 276; 10 июля – 275; 11 июля – 280; 12 июля – 286. Сумма – 1117.



Rt – 1075/1117=0,96



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили рекордные 349 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 16 984 случая новой коронавирусной инфекции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»