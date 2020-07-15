В Екатеринбурге пропал ребёнок

13:40 | 16.07.2020

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге разыскивается несовершеннолетний Егор Ворожев, (2010 г.р.). Мальчик ушёл из дома на улице Уральской, 66/2 вчера, 15 июля, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.



На розыск пропавшего ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел города. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подростка.



Приметы: среднее телосложение, рост 140 см, волосы светлые. На момент ухода был одет в чёрно-бело-синюю футболку, джинсовые синие шорты, чёрные кроссовки с чёрной подошвой. При себе был чёрный рюкзак с оранжевыми вставками.



Если вы располагаете информацией о местонахождении Егора Ворожева – сообщите об этом в органы внутренних дел по телефонам (343)356-42-03 или 02.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»