Почти 11 тысяч свердловчан вылечились от коронавируса

12:44 | 16.07.2020

Фото: АГН «Москва»

В Свердловской области из больниц по выздоровлению выписались ещё 323 человека с ранее подтверждённым коронавирусом. Всего уральские врачи вылечили 10937 пациентов.



За сутки на Среднем Урале зарегистрировали ещё 349 случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 16984 человек. Зафиксировано четыре случая смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 179.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»