179 свердловчан умерли от COVID-19

12:40 | 16.07.2020

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы

В Свердловской области за прошедшие сутки зафиксировали четыре случая смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 179.



За сутки на Среднем Урале зарегистрировали ещё 349 случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 16984 человек. Выписано 323 человека. Всего уральские врачи вылечили 10937 пациентов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»