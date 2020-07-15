В Свердловской области 349 человек заразились коронавирусом за сутки

12:35 | 16.07.2020

Фото: rospotrebnadzor.ru

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали ещё 349 случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 16984 человек.



Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+203), Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Асбеста, Арамильского и Ачитского городских округов, Белоярского, Березовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхнего Тагила, Верхотурья, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Горноуральского городского округа, Первоуральска, Каменска-Уральского и Каменского района, Среднеуральска, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.



«Основной вклад в статистику, к сожалению, внес город Екатеринбург. Мы связываем это в первую очередь с тем, что многие жители откровенно пренебрегают мерами предосторожности, что усугубилось очень жаркой погодой, которая спровоцировала горожан проводить время на городских пляжах. Отчасти это и эффект от продолжающей расти выявляемости благодаря тому, что мы существенно нарастили объем исследований, которые ежесуточно проводятся в регионе. Мы давно уже перешли планку в 10 тысяч тестов в сутки, обычным делом становится показатель в 11-12 тысяч, а накануне мы фиксировали почти 14 тысяч исследований», – сказал заместитель руководителя оперативного штаба Павел Креков.



Состояние 197 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 872. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 323 человека. Всего уральские врачи вылечили 10937 пациентов. Зарегистрировано четыре случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 179.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»