В реке на Среднем Урале погиб 16-летний парень

12:12 | 16.07.2020

Фото: Е1.RU

Накануне днём, около 16:30, в селе Арамашево Свердловской области на реке Реж утонул 16-летний подросток. Молодой человек не умел плавать.



По словам очевидцев, парень пропал, его искали в воде у Шайтан-камня около 20 минут. На место ЧП вызвали «скорую». Когда подростка нашли, он был мёртв.



«СК России по Свердловской области в очередной раз обращается к родителям с просьбой внимательно следить за детьми, не позволять им купаться в водоемах без надзора взрослых. Исключите возможность купания детей в местах, не оборудованных и не предназначенных для купания, не контролируемых спасательной службой. Обеспечьте своих детей, не умеющих плавать или плавающих неуверенно, спасательными жилетами и спасательными кругами»,- сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»