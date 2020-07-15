Пожарные из горящего дома в Екатеринбурге спасли двух человек

11:59 | 16.07.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Данилы Зверева загорелась квартира в жилом доме. По лестничным маршам пожарные спасли двух человек.



Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 08:53. В тушении пожара были задействованы три единицы техники и девять человек личного состава.



«На площади двух кв.м повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на третьем этаже муниципального четырёхэтажного жилого дома»,- отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.



Информации о пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»