Жителя Асбеста приговорили к 14 годам лишения свободы за убийство

11:40 | 16.07.2020

Фото: vsednr.ru

В Асбесте местного жителя приговорили к 14 годам и 10 дням лишения свободы за убийство своего знакомого.



В ходе судебного следствия установлено, что 4 октября 2019 года в подъезд обвиняемого пришла компания молодых людей и женщин, чтобы поговорить с женой мужчины по поводу её конфликта с некоторыми из них. Подсудимый в этот момент был не дома.



Вернувшись домой, мужчина начал ссориться и драться с одним из пришедших. Затем он зашёл к себе домой, взял кухонный нож и причинил им не менее пяти ранений в область туловища и верхних конечностей потерпевшему и не менее двух – в область туловища другому мужчине.



В результате полученных травм второй пострадавший скончался на месте, а первому пострадавшему, у которого и был конфликт с супругой подсудимого, были причинены множественные колотые и колото-резанные ранения.



Присяжные заседатели признали подсудимого виновным, но заслуживающим снисхождение.



Асбестовский городской суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей назначил мужчине наказание в виде 14 лет 10 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»