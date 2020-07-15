Уральский боец Пётр Ян вернулся домой под шквал аплодисментов

10:32 | 16.07.2020

Фото: пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил»

Российский чемпион UFC Пётр Ян вернулся в Екатеринбург. У международного терминала аэропорта Кольцово его встречала команда «Архангел Михаил» и больше 150 фанатов.



«За несколько дней эти эмоции ушли, и сейчас есть такое опустошение. Понимаю, что пояс уже у меня, и сейчас есть некая пауза, которая даст возможность немного отдохнуть и осознать, что надо готовится к защите пояса»,- рассказал Пётр.



Напомним, Пётр Ян стал сильнейшим бойцом наилегчайшего веса после того, как одержал победу над Жозе Альдо.



«Соперник очень опасный. Я с ним тренировался, когда был еще молод в плане единоборств. Где-то в чём-то они меня там превосходили, и они думали, что я им по зубам, были уверены, что они меня побьют. Я же верил в обратное – без этой веры я ничего не смогу сделать. Я верил до конца, что я лучший»,- продолжает Ян.



Сейчас его ждет первая защита пояса чемпиона. С кем именно – пока не оглашается.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»