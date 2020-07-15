Ночной пожар в Каменске-Уральском вывел на улицу 20 человек

10:17 | 16.07.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в Каменске-Уральском произошёл пожар в жилом многоквартирном доме на улице Победы. Спасатели эвакуировали из здания 20 жильцов, в том числе трёх детей.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 00:16. На место ЧП выезжали 11 человек личного состава на пяти единицах техники.



В квартире на втором этаже горела мебель и домашнее имущество. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 01:45. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»