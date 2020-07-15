У сотрудника детского лагеря на Среднем Урале обнаружили COVID-19

09:56 | 16.07.2020

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В Свердловской области у сотрудника детского лагеря «Красная гвоздика» обнаружили коронавирус. Информацию об этом подтвердили в региональном оперштабе.



Персонал лагеря тестировали на COVID-19 перед началом заезда. Тогда у всех заболевание не было выявлено. После заезда у одного из сотрудников появились признаки ОРВИ. У него повторно взяли анализ, который оказался положительным.



Первая смена в детском лагере «Красная гвоздика» стартовала 5 июля. В этот день в лагерь заехал 191 ребенок. Отряд, с которым контактировал зараженный, изолирован от других детей и сотрудников лагеря».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»