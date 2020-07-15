На двух перекрёстках в Екатеринбурге закроют движение транспорта

09:38 | 16.07.2020

В Железнодорожном районе Екатеринбурга на перекрёстках Техническая – Ватутина и Техническая – Сортировочная закроют движение транспорта из-за ремонтных работ на трамвайных путях.



С 00:00 1 августа до 05:00 3 августа движение трамваев № 7, 10, 12, 13, 24 по улице Технической будет закрыто в обоих направлениях от остановки «Таганский ряд» до станции «7 Ключей». Также на это время будет закрыто движение автомобилей на перекрёстке Техническая – Сортировочная.



С 1 по 3 августа транспорт будет перенаправлен по улицам Технической, Надеждинской, Коуровской, Ватутина, проспекту Седова и переулку Клубному.



С 00:00 8 августа до 05:00 10 августа в обоих направлениях будет закрыто движение трамваев № 7, 10, 12, 13, 24 в связи с ремонтом трамвайных путей на перекрёстке Техническая - Ватутина. Автобусы № 06, 08, 014, 57, 57А и 083 будут двигаться по улицам Технической, Маневровой, Соликамской, Сортировочной.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»