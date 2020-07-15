18-летний парень попал под трамвай в Екатеринбурге

09:25 | 16.07.2020

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

Накануне вечером в Екатеринбурге возле остановки «Ватутина», в сторону «Школы имени Рахманинова», трамвай сбил 18-летнего молодого человека.



По словам очевидцев, парень хотел перебежать через дорогу в неположенном месте и не увидел трамвай. Водитель транспорта не успела притормозить.



Пострадавший в результате ДТП получил черепно-мозговую травму. Его доставили в больницу.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»