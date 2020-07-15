 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

09:25 | 16.07.2020

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

18-летний парень попал под трамвай в Екатеринбурге

Накануне вечером в Екатеринбурге возле остановки «Ватутина», в сторону «Школы имени Рахманинова», трамвай сбил 18-летнего молодого человека.

По словам очевидцев, парень хотел перебежать через дорогу в неположенном месте и не увидел трамвай. Водитель транспорта не успела притормозить.

Пострадавший в результате ДТП получил черепно-мозговую травму. Его доставили в больницу.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

13:48 | 16.07.2020
Комплексная модернизация системы водоснабжения Кизела позволит снизить водопотери на 40%

13:40 | 16.07.2020
В Екатеринбурге пропал ребёнок

13:21 | 16.07.2020
Свердловская область по темпам распространения COVID-19 заняла второе место

13:20 | 16.07.2020
В УГМК рассказали о природоохранной деятельности на Северном Урале

13:00 | 16.07.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 1,2

12:59 | 16.07.2020
В России коронавирус обнаружен ещё у 6428 человек

12:52 | 16.07.2020
Ещё 203 человека в Екатеринбурге заболели COVID-19

12:44 | 16.07.2020
Почти 11 тысяч свердловчан вылечились от коронавируса

12:42 | 16.07.2020
В Прикамье с начала года выдано около 80 жилищных сертификатов детям-сиротам

12:40 | 16.07.2020
179 свердловчан умерли от COVID-19

12:35 | 16.07.2020
В Свердловской области 349 человек заразились коронавирусом за сутки

12:35 | 16.07.2020
В Пермском крае выявлено 87 случаев COVID-19

12:14 | 16.07.2020
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает неплательщикам о долгах и необходимости их погашения

12:12 | 16.07.2020
В реке на Среднем Урале погиб 16-летний парень

11:59 | 16.07.2020
Пожарные из горящего дома в Екатеринбурге спасли двух человек

11:40 | 16.07.2020
Жителя Асбеста приговорили к 14 годам лишения свободы за убийство

11:18 | 16.07.2020
В Екатеринбурге закроют движение по одной из улиц Академического

10:56 | 16.07.2020
В Екатеринбурге трёх человек подозревают в сбыте поддельных купюр

10:32 | 16.07.2020
Уральский боец Пётр Ян вернулся домой под шквал аплодисментов

10:17 | 16.07.2020
Ночной пожар в Каменске-Уральском вывел на улицу 20 человек

09:56 | 16.07.2020
У сотрудника детского лагеря на Среднем Урале обнаружили COVID-19

09:38 | 16.07.2020
На двух перекрёстках в Екатеринбурге закроют движение транспорта

09:25 | 16.07.2020
18-летний парень попал под трамвай в Екатеринбурге

09:09 | 16.07.2020
Свердловчане увидят сближение Луны, Венеры, Меркурия и Альдебарана

15.07.2020

22:19 | 15.07.2020
Ещё один температурный рекорд установлен в Екатеринбурге

21:56 | 15.07.2020
В Екатеринбурге ищут 75-летнюю женщину

20:38 | 15.07.2020
«Урал» потерпел поражение в игре с «Арсеналом»

20:29 | 15.07.2020
В Прикамье разрешено работать летним террасам с панорамными окнами

20:22 | 15.07.2020
В Свердловской области за сутки проведено 13818 исследований на коронавирус

19:31 | 15.07.2020
Смертность в Свердловской области снизилась на 0,6%

19:04 | 15.07.2020
В Царские дни в Екатеринбурге открылась выставка «От покаяния к воскресению России»

18:42 | 15.07.2020
В Екатеринбурге может быть побит очередной температурный рекорд

18:31 | 15.07.2020
Схиигумен Сергий «исправил» видео после требований Роскомнадзора

18:03 | 15.07.2020
В Екатеринбург едет глава Минздрава РФ

17:49 | 15.07.2020
В Екатеринбурге изменятся схемы движения нескольких троллейбусов

17:48 | 15.07.2020
В Перми из-за ремонта улицы Крупской поменяется движение некоторых маршрутов

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Июль      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 