Новости дня
09:25 | 16.07.2020
Фото: «Инцидент Екатеринбург»
18-летний парень попал под трамвай в Екатеринбурге
По словам очевидцев, парень хотел перебежать через дорогу в неположенном месте и не увидел трамвай. Водитель транспорта не успела притормозить.
Пострадавший в результате ДТП получил черепно-мозговую травму. Его доставили в больницу.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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