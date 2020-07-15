Свердловчане увидят сближение Луны, Венеры, Меркурия и Альдебарана

09:09 | 16.07.2020

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

В предстоящие дни, 17-19 июля, жители Свердловской области смогут увидеть сближение Луны, Венеры, Меркурия и Альдебарана.



Лучше всего разглядеть космическое явление получится около 3:00 на предрассветном небе низко над горизонтом.



Желательно найти точку наблюдения, в которой доступен северо-восточный горизонт. Для лучшего результата можно использовать телескоп.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»