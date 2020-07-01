«Урал» потерпел поражение в игре с «Арсеналом»

20:38 | 15.07.2020

Фото: sportsdaily.ru

Футбольный клуб «Урал» потерпел поражение в матче 29-го тура чемпионата России в Екатеринбурге. Тульский «Арсенал» одержал победу со счетом 3:1.



В составе «Арсенала» голы забили Даниил Хлусевич, Владислав Пантелеев и Сергей Ткачев. Единственный гол в составе «Урала» забил Эрик Бикфалви.



Сейчас «Арсенал» находится на шестом месте в турнирной таблице. «Урал» располагается на девятой строчке.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»