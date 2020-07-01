В Свердловской области за сутки проведено 13818 исследований на коронавирус

20:22 | 15.07.2020

Фото: vgorodekirove.ru

В Свердловской области за минувшие сутки врачи провели 13818 исследований проб на коронавирус, об этом рассказали в региональном оперштабе. Было обследовано 12941 человек.



Всего медики провели 725944 исследования, обследовали 676340 человек. Напомним, за минувшие сутки было выявлено 263 новых случая COVID-19.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»