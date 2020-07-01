Смертность в Свердловской области снизилась на 0,6%

19:31 | 15.07.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

В Свердловской области уровень смертности по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизился на 0,6%, об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев. С января по июнь в этом году умерло 29 2221 человек.



50,3% случаев смертей связаны с болезнями системы кровообращения, 17,1% — с новообразованиями, 6,1% — с болезнями органов пищеварения, 2,6% — с болезнями органов дыхания, 8,4% — с внешними причинами. Глава региона подчеркнул, что сейчас много сил направлено на борьбу со смертностью от коронавируса. На сегодняшний день в регионе скончались 175 человек с COVID-19.



«При этом мы не забываем и о людях с другими заболеваниями. Знаю, есть ситуации, когда из-за повышенной нагрузки система здравоохранения работает не так быстро, как хотелось бы, и я лично разбираюсь с каждым нарушением, о которых вы здесь рассказываете. Тем не менее, хочу еще раз подчеркнуть — мы продолжаем оказывать помощь в полном объеме людям с онкологиями, с болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также находящимся на заместительной почечной терапии. Также помощь могут получить люди и с другими заболеваниями», - отметил губернатор в своем Instagram.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»