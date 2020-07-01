В Царские дни в Екатеринбурге открылась выставка «От покаяния к воскресению России»

19:04 | 15.07.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге в рамках Царских дней открылась XVI выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России». Увидеть иконы, привезенные из монастырей и храмов России, сувениры и духовную литературу горожане и гости города могут на площади возле ККТ «Космос», об этом рассказали в пресс-службе Епархии.



Кроме того, граждане смогут приобрести изделия народных промыслов, одежду из экологически-чистых материалов, меховые изделия, продукты и товары для здоровья, монастырский мед и многое другое.



Выставка-ярмарка будет работать до 20 июля. Вход свободный.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»