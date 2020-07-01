В Екатеринбург едет глава Минздрава РФ

18:03 | 15.07.2020

Фото: ivspk.ru

В уральскую столицу едет глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он якобы проверит достоверность статистки заболеваемости COVID-19 в Свердловской области и то, как диагностируют коронавирус и оказывают медпомощь в период пандемии, об этом сообщает 66.RU.



Ожидается, что Мурашко прибудет в Екатеринбург 17 июля. Он примет участие в открытии референсного центра лучевой диагностики и терапии, совещании губернатора Евгения Куйвашева и встретится с руководителями больниц.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»