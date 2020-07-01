В Екатеринбурге две недели ищут пропавшего подростка

17:29 | 15.07.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге без вести пропал 14-летний Фам Хунг Кыонг. С 30 июня его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».



Приметы: рост 165 см, нормальное телосложение, карие глаза, чёрные волосы. Особые приметы: шрам на правой брови.



Если вы знаете, где может находиться ребёнок – сообщите об этом инфоргу поиска Юрию по номеру телефона 89506561131.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»