Мэр Екатеринбурга поручил увеличить количество бригад «скорой»

16:34 | 15.07.2020

Сегодня глава Екатеринбурга Александр Высокинский поручил увеличить количество бригад скорой медицинской помощи, действующих на территории города. Такое решение мэр озвучил в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения COVID-19.



В работе штаба приняли участие профильные заместители Главы Екатеринбурга, руководители городских управлений Роспотребнадзора, МВД, МЧС и прокуратуры. На заседании также присутствовал заместитель Председателя Екатеринбургской городской Думы Виктор Тестов.



Кроме увеличения бригад, Александр Высокинский поставил задачу разработать список предложений, направленных на сокращение сроков проведения лабораторных исследований на коронавирус. Также был поднят вопрос соблюдения эпидемиологических требований в общественном транспорте.



Подводя итоги, мэр города дал поручение главам районов продолжить ежедневный мониторинг торговых объектов и летних кафе.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»