Возле реки в Североуральске нашли использованные иглы от шприцов

16:08 | 15.07.2020

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Вблизи реки Вагран в Североуральске нашли опасные медицинские отходы класса В – использованные иглы от шприцов в ёмкости. Прокуратура города организовала проверку.



Сотрудники выехали на место происшествия и опросили жителя, который обнаруживших иглы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, сейчас устанавливается их источник происхождения.



Кроме того, отмечается, что запрошена документация по утилизации медицинских отходов класса В. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»