Во время Царского крёстного хода на дорогах Екатеринбурга перекроют движение транспорта

15:59 | 15.07.2020

Фото: Владимир Мартьянов

В ночь на пятницу, 17 июля, в Екатеринбурге состоится Царский крёстный ход по маршруту от Храма на Крови до монастыря на Ганиной Яме. Из-за мероприятия перекроют некоторые участки дорог.



Движение для автомобилей будет закрыто с 1:00 до 10:00 в следующих местах:



- на улице Царской от Храма на Крови до Толмачева;

- на проспекте Ленина;

- на улице Татищева;

- на улице Токарей;

- на улице Халтурина;

- на улице Технической;

- на улице Решётской;

- через поселок Шувакиш до мужского монастыря во имя святых Царственных Страстотерпцев.



Также движение будет ограничено в районе Храма на Крови с 8:00 16 июля:



- по улице Царской — от улицы Николая Никонова до улицы Первомайской;

- по улице Дзержинского — от улицы Царской до улицы Горького;

- по улице Горького — от улицы Первомайской до улицы Дзержинского;

- по улице Пролетарской.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»