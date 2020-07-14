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14:34 | 15.07.2020
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Жителей уральского посёлка осудили за убийство четырёх человек
В суде представили доказательства того, что подсудимые в ночь на 21 февраля 2019 года совершили убийство трёх человек – матери и старшей сестры подсудимой, а также супруга старшей сестры подсудимой.
Поводом для расправы послужила личная неприязнь. Они жили вместе и часто ссорились, из-за чего злоумышленники решили расправиться со своими родственниками.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они расправились со своими жертвами при помощи ножей, ледоруба, новогодней электрической гирлянды и деревянной биты с металлическими элементами. В отношении тела одного из потерпевших подсудимый совершил надругательство.
Тела убитых сообщники сокрыли в подполе дома, после этого они заколотили гвоздями лаз в подпол, накрыли его половиками и поставили на него тяжёлую бочку.
В ночь на 28 февраля 2019 года Нетунаевым, одним из подсудимых, было совершено убийство ещё одного человека — мужчины, знакомого семь. Тот пришёл в гости к подсудимым и вступил в конфликт с обвиняемым. Убийство было совершено при помощи ремня и ножа. Тело потерпевшего было оставлено в сенях дома.
Тревогу подняла мать убитого мужчины, которая заявила в правоохранительные органы о его безвестном исчезновении.
Свердловский областной суд назначил Александру Нетунаеву 19 лет 1 месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года, Анастасии Рябухиной – в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на 2 года. Приговор не вступил в законную силу.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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