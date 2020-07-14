Футболисты «Урала» встретят в Екатеринбурге «Арсенал»

14:12 | 15.07.2020

Фото: ФК «Урал»

Сегодня, 15 июля, на «Екатеринбург Арене» пройдёт матч 29 тура ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги, в рамках которого «Урал» примет на родном поле «Арсенал».



Встречу смогут посетить 3500 болельщиков. Это владельцы сезонных абонементов и те, кто успел купить билеты. Стоит отметить, что покупка билета на конкретное место не означает, что получится занять именно его, поскольку на всех секторах стадиона будет действовать свободная рассадка.



На «Екатеринбург Арене» по-прежнему действует масочный и перчаточный режим, а доступные для посадки кресла расположены с учётом необходимой социальной дистанции.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»