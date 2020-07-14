Уралуправтодор открыл движение на трассе М-5 «Урал» раньше срока

13:57 | 15.07.2020

Фото: Пресс-секретарь Уралуправтодора Наталья Коршун

Сегодня, 15 июля, ФКУ «Уралуправтодор» открыл движение по 169 км дороги М-5 «Урал». На подъезде к Екатеринбургу проходил капитальный ремонт развязки и моста через р. Сысерть.



В рамках ремонта были предусмотрены два участка строительства. В 2019 году строители, согласно графику, должны были сдать только 10 км дороги, однако с опережением срока ввели в эксплуатацию 22 км.



В 2020 году в планах оставался участок транспортной развязки вместе с мостом через р.Сысерть. Сразу после новогодних праздников ФКУ «Уралуправтодор» приняло решение продолжить строительство. По контракту, работы должны быть завершены к 20.11.20, но уже сегодня на объекте удалось возобновить полномасштабный проезд в оба направления.



После 15 июля работы на трассе М5 продолжатся. Также опережающими темпами ведётся капитальный ремонт путепровода через автомобильную дорогу. По графику, работы должны завершиться только осенью, но планируется, что к концу лета новый путепровод будет введен в эксплуатацию.



Кроме того, продолжаются работы на мосту через р. Арамилка (181 км), там ввод объекта в эксплуатацию намечен на ноябрь. Таким образом, к осени вся трасса М5 в границах Свердловской области будет полностью отремонтирована.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»