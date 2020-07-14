На Среднем Урале пропала 36-летняя женщина

13:44 | 15.07.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Свердловской области без вести пропала 36-летняя Екатерина Морозова. Как отмечает поисковый отряд «Лиза Алерт», женщина может находиться в Первоуральске и в Екатеринбурге. С 14 июля её местонахождение неизвестно.



Приметы: рост 171 см, нормальное телосложение, серо-голубо-зелёные глаза, каштановые волнистые волосы. Особые приметы: носит очки. Был одет в чёрную кофту с длинным рукавом, чёрные лосины и серые кроссовки.



Если вы знаете, где может находиться пропавшая женщина – сообщите об этом инфоргу поиска Ольге по номеру телефону 8-953-606-98-87.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»