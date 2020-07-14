Свердловские врачи вылечили еще 291 пациента с коронавирусом

12:55 | 15.07.2020

Фото: yandex.ua

За прошедшие сутки из свердловских больниц по выздоровлению от коронавируса был выписан 291 человек. Всего уральские врачи вылечили уже 10 614 пациентов с COVID-19.



Также за последние сутки в регионе выявили еще 263 случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, в области зафиксировано 16 635 заразившихся.



Состояние 195 госпитализированных оценивается как тяжелое, 168 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 83 – на аппаратах ИВЛ. 871 пациент находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»