От коронавируса скончались еще три свердловчанина

12:53 | 15.07.2020

Фото: myrtlebeachonline.com

В Свердловской зафиксировали еще три случая смерти больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в регионе от COVID-19 скончались 175 человек.



Сегодня также стало известно о 263 новых случаях заражения коронавирусом в Свердловской области. Общее количество зараженных – 16 635.



Состояние 195 госпитализированных оценивается как тяжелое, 168 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 83 – на аппаратах ИВЛ. 871 пациент находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»