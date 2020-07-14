Новости дня
12:25 | 15.07.2020
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В ДТП в Екатеринбурге погиб мотоциклист
Трагедия произошла в 10:00 рядом с домом №115 по улице Щербакова. По предварительной информации, водитель экскаватора UMG выезжал со второстепенной дороги и при повороте на улицу Щербакова не предоставил преимущество в движении мотоциклу, который двигался в сторону Пархоменко.
В результате ДТП мотоциклист 1992 года рождения от полученных травм погиб на месте. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. На место аварии также выезжали руководители УМВД и Госавтоинспекции Екатеринбурга.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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