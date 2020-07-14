В ДТП в Екатеринбурге погиб мотоциклист

12:25 | 15.07.2020

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Сегодня, 15 июля, в ДТП на улице Щербакова в Екатеринбурге погиб мотоциклист. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД.



Трагедия произошла в 10:00 рядом с домом №115 по улице Щербакова. По предварительной информации, водитель экскаватора UMG выезжал со второстепенной дороги и при повороте на улицу Щербакова не предоставил преимущество в движении мотоциклу, который двигался в сторону Пархоменко.



В результате ДТП мотоциклист 1992 года рождения от полученных травм погиб на месте. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. На место аварии также выезжали руководители УМВД и Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»