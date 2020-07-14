Вывозной рейс из Еревана доставит россиян в Екатеринбург

11:41 | 15.07.2020

Фото: Андрей Гоголев

В телеграм-канале «Коронавирус: рейсы в РФ» опубликовали график вывоза россиян, которые остались заграницей из-за пандемии коронавируса. Так, в столицу Урала прибудет борт из Еревана.



Планируется, что самолет из столицы Армении приземлится в екатеринбургском аэропорту Кольцово уже в воскресенье, 19 июля. Время вылета еще уточняется.



Всего в Россию с 15 по 30 июля прилетят 28 самолетов с застрявшими за рубежом россиянами. Вывозные рейсы запланированы из Китая, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Таиланда, Испании, Армении, Чехии, Кореи, Сербии, Франции, Германии, ОАЭ и США.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»