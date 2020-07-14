В Екатеринбурге проезд по Шаумяна закрыли на 1,5 месяца

11:15 | 15.07.2020

Сегодня, 15 июля, в Екатеринбурге на 1,5 месяца закрывается транспортное движение по улице Шаумяна. Речь идет об участке от улицы Автономных Республик до Хасановской.



Перекрытия связаны с перекладкой ливневой канализации. Ограничения продлятся до 30 августа. Объехать закрытый участок можно по улицам Фурманова, Московская, Амундсена и Волгоградская.



Водителей просят обращать внимание на установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»