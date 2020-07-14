В Екатеринбурге пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

В Екатеринбурге пропал 33-летний Александр Игоревич Дроздетский. Его местонахождение неизвестно с 30 июня. В поисковом отряде «Лиза Алерт» отметили, что мужчина нуждается в медицинской помощи.Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавое телосложение, серые глаза, темно русые волосы. Особые приметы: шрам на переносице, носит очки.На момент пропажи он был одет в голубые джинсы, камуфляжную ветровку из плащевки, черные берцы и темно-зеленую кепку. С собой был черный рюкзак.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Александра Дроздетского, просят позвонить по номеру 8 (800) 700-54-52 либо 112.