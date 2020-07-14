Житель Краснотурьинска до смерти избил своего деда

10:30 | 15.07.2020

Фото: postnews.ru

Житель Краснотурьинска отправится в колонию на 10 лет за нанесение смертельных травм своему 79-летнему дедушке. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



В январе этого года Андрей Мельников, проживающий совместно со своим 79-летним дедушкой, поссорился с ним из-за того, что тот в полной мере не может обеспечивать себя в быту. В ходе ссоры обвиняемый дважды умышленно ударил пожилого мужчину, тем самым сломав ему ребра.



Помимо этого, с 7 по 11 февраля Мельников в состоянии алкогольного опьянения нанес на почве конфликта дедушке не менее четырех ударов руками и ногами в область грудной клетки и головы, причинив потерпевшему множественные двухсторонние переломы ребер. От полученных повреждений и осложнений мужчина скончался в больнице.



– Краснотурьинский городской суд с учетом позиции государственного обвинителя, личности подсудимого, назначил Андрею Мельникову наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»