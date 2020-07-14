 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

10:30 | 15.07.2020

Фото: postnews.ru

Житель Краснотурьинска до смерти избил своего деда

Житель Краснотурьинска отправится в колонию на 10 лет за нанесение смертельных травм своему 79-летнему дедушке. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

В январе этого года Андрей Мельников, проживающий совместно со своим 79-летним дедушкой, поссорился с ним из-за того, что тот в полной мере не может обеспечивать себя в быту. В ходе ссоры обвиняемый дважды умышленно ударил пожилого мужчину, тем самым сломав ему ребра.

Помимо этого, с 7 по 11 февраля Мельников в состоянии алкогольного опьянения нанес на почве конфликта дедушке не менее четырех ударов руками и ногами в область грудной клетки и головы, причинив потерпевшему множественные двухсторонние переломы ребер. От полученных повреждений и осложнений мужчина скончался в больнице.

– Краснотурьинский городской суд с учетом позиции государственного обвинителя, личности подсудимого, назначил Андрею Мельникову наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

10:30 | 15.07.2020
Житель Краснотурьинска до смерти избил своего деда

10:08 | 15.07.2020
Жара на Среднем Урале продлится до конца недели

09:47 | 15.07.2020
На Шарташе спасли утонувшего трехлетнего мальчика

09:29 | 15.07.2020
Хоккейные школы Екатеринбурга начнут работать осенью

09:29 | 15.07.2020
Проект Указа губернатора Прикамья о послаблениях для «летников» направлен для согласования в прокуратуру

09:24 | 15.07.2020
В Перми на участке улицы Крупской заменены трамвайные пути

09:19 | 15.07.2020
Почти 9 тысяч жителей Прикамья получили повышенную компенсацию за донацию

09:10 | 15.07.2020
На трассе Екатеринбург – Реж водитель сбил лося

14.07.2020

22:04 | 14.07.2020
В ДТП в Среднеуральске пострадали три человека

21:50 | 14.07.2020
Власти Свердловской области рекомендовали уральцам не ходить на Царский крестный ход

21:48 | 14.07.2020
В Прикамье арестован обвиняемый в убийстве водителя такси

21:35 | 14.07.2020
В Свердловской области 18-летний водитель без прав устроил ДТП

20:21 | 14.07.2020
В Екатеринбурге поставлен очередной температурный рекорд

19:55 | 14.07.2020
Возвращать коронавирусные ограничения в Свердловской области не будут

19:30 | 14.07.2020
В Первоуральске произошло ДТП с участием пожарной машины

19:22 | 14.07.2020
В Свердловской области за сутки проведено 9548 исследований проб на COVID-19

19:01 | 14.07.2020
Уральский журналист анонсировал выход фильма о конфликте в заповеднике «Денежкин камень»

18:51 | 14.07.2020
Роскомнадзор потребовал удалить из YouTube ролик схиимонаха Сергия

18:37 | 14.07.2020
Прием граждан по предварительной записи возобновили судебные приставы Пермского края

18:29 | 14.07.2020
В Екатеринбурге стартовал фестиваль колокольного звона

18:08 | 14.07.2020
В Свердловской области растет число несчастных случаев на воде

18:05 | 14.07.2020
Пермский политех вошел в рейтинг ведущих мировых вузов по естественным и техническим наукам

17:56 | 14.07.2020
В Прикамье выплаты за работу в период пандемии положены 2,9 тыс. работников соцучреждений

17:55 | 14.07.2020
Свердловский губернатор рассказал о мерах безопасности при проведении призывной кампании

17:37 | 14.07.2020
В Первоуральске загорелось здание рядом с парком Корабельная роща

17:35 | 14.07.2020
Благодаря нацпроекту в Краснокамске досрочно завершен ремонт ул. Чапаева

17:17 | 14.07.2020
Валерий Сухих: «Последствия пандемии – повод пересмотреть бюджетную политику»

17:13 | 14.07.2020
В Екатеринбурге пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи

16:50 | 14.07.2020
Экс-сотрудник свердловского Ростехнадзора получил взятку в размере 1,4 млн

16:28 | 14.07.2020
В мобильном госпитале «Екатеринбург-Экспо» заняли треть коек

16:06 | 14.07.2020
На строительство трамвайной ветки в Академический потребуется 2,5 млрд

15:45 | 14.07.2020
На трассе Екатеринбург – Тюмень введено реверсивное движение

15:23 | 14.07.2020
Собчак подала заявление в СКР после конфликта в Среднеуральском монастыре

14:59 | 14.07.2020
Священникам Среднеуральского женского монастыря запретили служить

14:34 | 14.07.2020
Свердловские госструктуры заказали 26 новых иномарок

14:08 | 14.07.2020
В Екатеринбурге арестовали мужчину, насмерть сбившего мотоциклиста

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Июль      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 